Гърция ще допринесе с 20 милиона евро за Приоритетния списък с нужди на Украйна (PURL) – механизъм, разработен от НАТО и САЩ за координиране и финансиране на най-неотложните нужди на Киев на бойното поле. Това съобщи в. „Катимерини“.

Сумата отразява настоящите финансови възможности на Гърция, заявиха официални представители. Решението е официално съобщено на НАТО и властите в САЩ, които многократно призоваваха Атина да не изостава от другите съюзници в подкрепата за Украйна.

Макар че на този етап финансовият принос е предимно символичен, той показва намерението на Гърция да продължи да следва политиката, застъпвана от Вашингтон.