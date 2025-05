Конклавът за избор на нов папа започва днес и в редица медии се появиха имена на кандидатите за папа. БТА предлага кратка справка за най-често споменаваните кандидати в редица италиански медии и в световните агенции.

Европа

Пиетро Паролин, на 70 години, роден в Скиавон в Италия. Държавен секретар на Ватикана при папа Франциск. Владее италиански, френски, испански и английски. С богат дипломатически опит в отношенията с Мексико, Испания, Андора, Сан Марино, Виетнам, Северна Корея, Израел и Китай. Паролин допринесе за подобряването на отношенията между Ватикана и Китай. Възприеман е като опитен дипломат и умерен духовник, което е подходящ профил в настоящата нестабилна геополитическа ситуация. Той би могъл и да върне доверието на онези в Църквата, които смятат, че Франциск е бил прекалено голям реформатор. В негов ущърб е обаче това, че е с малко опит в ръководенето на епархии, а с по-голям опит в дипломацията.

Анджело Баняско, на 82 години, роден в Понтевико в Италия. Бил е начело на Съвета на епископалните конференции на Европа и архиепископ на Генуа. Днес е почетен архиепископ на Генуа. Възприеман е като духовник с остър ум, богата култура и силно чувство за съпричастност. Смята се, че той би могъл да насърчи традиционния подход в Църквата и да преодолее вътрешните разделения.

Пиербатиста Пицабала, на 60 години, роден в Колоньо ал Серио в Италия. Владее италиански, иврит, арабски и испански. От 2020 г. е Латински патриарх на Йерусалим, като на тази позиция е номиниран от папа Франциск. Неговите действия се вписват в линията на действията на Франциск по отношение на грижите за бедните и страдащите. Смятан е за добър познавач на близкоизточния конфликт. Участва в усилията на Ватикана за постигане на диалог между израелците и палестинците и в по-общ план между евреите и арабите. Дълги години духовната му кариера преминава именно по Светите земи.

Фернандо Филони, на 79 години, роден в Мандура в Италия. Възприеман е като духовник с богат културен и дипломатически опит. Но няма опит в ръководене на църковни структури и се смята, че би могъл да запази статуквото в Църквата, такова, каквото е наследено от Франциск, без да предприема повече реформи и промени. В миналото е бил на дипломатически мисии в Ирак, Йордания, Иран, Шри Ланка, Хонконг, Бразилия и Филипините. Сега оглавява католическия Орден на Светия гроб Господен. Като цяло е възприеман като голям експерт по близкоизточните и по китайските въпроси.

Матео Дзупи, на 69 години, роден в Рим. Той е председател на Италианската епископална конференция и архиепископ на Болоня. Защитава идеята за диалог с всички. Беше емисар на папа Франциск за Украйна. Противник е на крайнодесните движения. Възприеман е като прогресивен по въпроси, свързани с разведените и представителите на ЛГБТ общността, но е способен и да адаптира наратива си, така че да не възмущава традиционалистите. Говори италиански и английски език.

Мауро Пиаченца, на 80 години, роден в Генуа в Италия. Заемал е различни постове в структурите на Ватикана при папа Йоан Павел Втори и папа Бенедикт Шестнадесети. Смятан е за много дискретен. Демонстрирал е през годините големи административни способности и дълбока духовна съпричастност.

Анджело Скола, на 88 г. , роден в Малграте в Италия. Бил е патриарх на Венеция и архиепископ на Милано. Сега е почетен архиепископ на Милано. Противник на джендър идеологията, но не се е месил в дебатите за благославяне на еднополовите двойки. Защитавал е Франциск от критиките. Възприеман е като много ерудиран.

Клаудио Гуджероти, на 69 г., роден във Верона в Италия. От 2022 г. е префект на Дикастерията за източните църкви. Смятан е за експерт по славянския свят и е бил нунций в няколко страни от региона, като Грузия, Армения, Азербайджан, Беларус и Украйна, но също и във Великобритания. До него папа Франциск се е допитвал във връзка с войната в Украйна. Говори италиански, гръцки, арменски, английски, френски, руски и кюрдски. Автор е на няколко книги на италиански, посветени но литургиите в Източните църкви, както и на редица есета по въпроса.

Жан-Клод Олериш, на 66 г., роден в Диферданж, в Люксембург. Архиепископ е на Люксембург. Йезуит е и е страстен почитател на немскоезичната литература и на японската култура. В Япония той е живял между впрочем и няколко години в миналото. Бил е член на Дикастерията за култура и образование и на Дикастерията за междурелигиозен диалог. Специалист е по връзките в областта на културата между Европа и Далечния изток. Интересува се и от екологичните въпроси. Твърд по догматичните въпроси, но прогресивен по социалните въпроси.

Марио Грек, на 68 г., роден в Кала в Малта. Бивш епископ на Гозо и настоящ ръководител на Ватиканския секретариат, организиращ синодите. Верен и предан довереник на Франциск, чиято визия за бъдещето на Църквата споделя. Първоначално е бил консервативен и критик на Франциск, но с течение на времето се превръща образно казано във факлоносец на реформите на Франциск. Владее малтийски, италиански и английски.

Жозе Толентино де Мендоса, на 59 г. , роден на остров Мадейра в Португалия. Израснал е на Мадейра, но и в Ангола. Владее португалски, италиански и английски. Близък е до позициите на Франциск. Смятан е за модернист, който би могъл да привлече поддръжници от Португалия и Бразилия, но също и от периферията на Европа и от Африка. Префект е на Дикастерията за културата и образованието.

Хуан Хосе Омея, на 79 г., роден в Кретас в Испания. Архиепископ на Барселона, бил е сред кардиналите съветници на Франциск. Подобно на покойния папа и Омея води скромен начин на живот и е привърженик на един състрадателен и приобщаващ католицизъм. Бил е ръководител на Испанската епископална конференция. Привърженик е и на гъвкавите църковни мерки, които се налагат в случай на извънредни ситуации, като например коронавирусната пандемия.



Анхел Фернандес Артиме, на 64 г. Роден е в Госон Луанко в Испания. Десети ръководител е на Салезианския орден и е първи испанец, който заема този пост. Привърженик е на подкрепата за мигрантите и смята, че те не са заплаха за другите. Привърженик е и на линията на папа Франциск относно войната в Украйна.

Жан-Марк Ноел Авлин, на 66 години. Роден в Сиди Бел Абес в Алжир. Сега е кардинал от Франция. Архиепископ е на Марсилия и се твърди, че ако Франциск трябваше да избира кой да го наследи, той би избрал именно него. Специалист е по миграционните въпроси и междурелигиозния диалог. Разбира проблемите на хората от скромен и мигрантски произход, както и на болните. Редовно се срещаше с папа Франциск. Ценен е много от левите среди в политиката и в Църквата. Негови критици го наричат протеже на папата.

Петер Ердьо, на 72 г., роден в Будапеща в Унгария. Говори унгарски, италиански, немски, френски, испански и английски. Председател е на Унгарската епископална конференция и е бил председател на Съвета на европейските епископални конференции. Заемал постове и в Генералния секретариат на Ватикана. Архиепископ е на Естергом-Будапеща. Автор е на 250 статии и на 25 книги, смятан е за изключително ерудиран. Привърженик е на балансирания подход по миграционните въпроси, признава правото на мигриране, но и отчита опасностите за политическата стабилност, свързани с интегрирането на бежанците. Говори за баланс между солидарност и милосърдие по миграционните въпроси. Възприеман е като духовник, който има позитивно отношение към Православната църква и който може да бъде мост между Изтока и Запада. Ердьо е обаче в много отношения по-консервативен от Франциск.

Микола Бичок, на 45 г., роден в Тернопил в Украйна. Ръкоположен е за кардинал от Франциск миналата година и е най-младият в Кардиналската колегия. Сега служи в Австралия и де факто се води, че е от тази страна и че е представител на региона Океания. Епископ е на епархията „Свети Павел и Петър“ към Украинската гръкокатолическа църква в Мелбърн. Получава подкрепата на украински бежанци, на гръкокатолическата общност и на бежанците от конфликти като цяло. Говори украински, полски и английски. Привърженик е на литургиите на английски, които по-лесно приобщават младежите към Църквата. Настоява за по-радикални права в защита на вярващите. Името му е споменавано за евентуален кандидат за папа, но анализатори смятат, че едва ли би имал някакви шансове.

Курт Кох, на 75 г., роден в Еменбрюке в Швейцария. Бил е епископ на Базел и заместник-председател на Швейцарската епископална конференция. Оглавявал е Папския съвет за насърчаване на християнското единство, превърнат днес в Дикастерия. Бил е и член на различни ватикански дикастерии. Говори немски, италиански, френски и английски. Смятан за подходящ за постигане на единство сред германоезичните и германоговорящите вярващи. Избягва полемиките и спорните въпроси, възприеман е като спокоен и дори стеснителен човек. В миналото е бил привърженик на ръкополагането на жени за свещеници, но вече е поизоставил това свое виждане. Като цяло е възприеман като модернист по църковните въпроси, но би могъл с времето да възприеме по-умерени позиции.

Андерш Арборелиус, на 75 г., роден в Соренго в Швейцария, но е израснал в Швеция и днес е епископ на Стокхолм. Описван е като открита и оптимистично настроена духовна фигура. Бил е ръководител на Скандинавската епископална конференция и член на редица ватикански ведомства. Възприеман е като скромен и смирен, качества, които папа Франциск харесваше. Автор е на трудове, посветени на живота на видни църковни дейци. Способен е внимателно да изслушва събеседниците си и да обяснява детайлно светите писания. Призовава за диалог между религиите и за приобщаване на мигрантите. За себе си казва, че не е кариерист. Владее шведски, испански, френски, немски и нидерландски.

Вилен Якобус Ейк, на 71 г., от Дуйвендрехт в Нидерландия. Архиепископ на Утрехт. Бил е председател на Нидерландската епископална конференция. Владее нидерландски, английски и италиански. Експерт по биоетичните въпроси, обявява се против благословиите за еднополовите двойки, избирането на жени за дякони, джендър идеологиите и абортите.

Герхард Лудвиг Мюлер, на 77 г., роден в Майнц в Германия. Почетен префект на Конгрегацията за доктрината на вярата. Противник на ръкополагането на жени за дякони, а също и гласовит критик на някои действия на Франциск. Въпреки това обаче той е смятан за лоялен на папата и за сътрудник, чието мнение е ценено. Привърженик е на традиционния подход в Църквата. Говори немски, испански и английски.

Африка

Питър Търксън, на 76 г., роден в Нсута-Васав в Гана. Канцлер на Папската академия за науки и социални науки. Харизматичен, говори с лекота и има относително либерални възгледи относно социалната справедливост, но е против абортите, въпреки че подкрепя идеята за предписване на противозачатъчни хапчета. Той е противник и на евтаназията, защитава идеята за брака само между мъжете и жените, но се смята, че е възприел по-либерални позиции относно хомосексуалността.

Робърт Сара, на 79 г. от Урус в Гвинея. Смятан е за негласен съмишленик на традиционалиста Бенедикт Шестнадесети. Почетен префект е на Дикастерията за божествения култ и дисциплината на свещенодействията. В миналото е бил и архиепископ на Конакри. Владее френски, английски и италиански. Противник е на благословиите за еднополовите двойки.

Фридолин Амбонго Бесунгу, на 65 г. от Бото в Демократична република Конго. Архиепископ на Киншаса. Той защитава традиционните ценности на Църквата по въпросите, свързани със семейството, но демонстрира и желание за диалог по други въпроси, като този за жените дякони. Привърженик е на идеята, че човек не трябва да променя вярата си.

Стивън Брислин, на 68 г. от Уелкъм в Република Южна Африка, архиепископ на Йоханесбург. Привърженик на приобщаването на ЛГБТ общността към Църквата и на избиране на жени за дякони. Говори английски и африкански езици. Познава добре проблемите на Африка, свързани с бедността и корупцията, и говори за необходимост от етично лидерство в африканските страни. Подчертава важността на Църквата в разрешаването на проблемите на континента.

Кристобал Роберо Лопес, на 72 г. Роден е във Велес Рубио в Испания. Сега е архиепископ на Рабат, в Мароко. Привърженик е на междурелигиозния диалог и на доброто отношение към мигрантите. Но броени дни преди конклава той обяви, че ако бъде избран за папа, няма да приеме и буквално ще избяга от Ватикана, припомня телевизия Бе Еф Ем. Пред италианското издание „Месаджеро“ архиепископът на Рабат споделя, че няма абсолютно никакви амбиции и че никога не е могъл да си се представи в ролята на папа. Кардиналът също така критикува жаждата за власт във Ватикана и казва, че онези, които искат да станат папа, са водени от това чувство.

Азия

Чарлз Маунг Бо, на 76 г., роден в Монхла в Мианма. Архиепископ на Янгон. Има голям опит като духовник в една страна със сложна вътрешна ситуация и разбира добре предизвикателствата пред Азия като цяло. Първи кардинал в историята на страната си. Възприеман е като традиционалист по социалните въпроси. Ръководил е и на Федерацията на азиатските епископални конференции.

Малкъм Ранджит, на 77 г., роден в Полгахавела в Шри Ланка. Архиепископ на Коломбо. Смятан е за следовник на Бенедикт Шестнадесети. Силен критик на властите в родината си.

Луис Антонио Тагле, на 67 г. от Манила във Филипините. Той е харизматичен, жизнен и сърдечен и знае как да общува с медиите. Смята се, че неговите левичарски позиции са сходни с тези на Франциск, най-вече по социалните въпроси. Бил е префект на Конгрегацията за евангелизацията на народите, а сега е начело на Дикастерията за евангелизацията.

Лазаро Ю Хън-сик, на 73 г., роден в Теджън в Южна Корея. Префект на Дикастерията за духовенството. Известен е като духовник с добра памет, с голяма интелигентност, с перфектни маниери и с добро чувство за хумор. Клони към прогресивни виждания и би могъл да постави под натиск традиционните църковни принципи, според анализатори.

Латинска Америка

Даниел Фернандо Стурла Берует, на 65 г., роден в Монтевидео в Уругвай. Архиепископ на Монтевидео. Възприеман е като следовник на папа Бенедикт Шестнадесети. Заемал е позиции в редица ватикански дикастерии. Силен традиционалист.

Леонардо Улрих Щайнер, на 74 г. Роден е във Форкилиня, в Бразилия. Сега е архиепископ на Манаус. Щайнер е добре известен с прогресивната си позиция по различни социални и екологични въпроси. Смята, че еднополовите двойки имат право на граждански съюзи, защото се нуждаят от правна защита в обществото, в допълнение на подкрепата на Църквата за тях. Щайнер е твърд привърженик на теорията за изменението на климата и е силно загрижен за евентуалното му въздействие, особено по отношение на Амазония и на коренното население. Щайнер критикува и консуматорския и меркантилен манталитет, който стимулира обезлесяването. Бразилският кардинал е привърженик и на правото на католическите свещеници да се разрешава брак.

Северна Америка

Реймънд Лио Бърк, на 76 г., роден в Ричланд сентър в щата Уисконсин, в САЩ. Заемал е различни постове във Ватикана. Силен традиционалист. Противник е на отреждане на повече роля за жените в Църквата, на благославянето на еднополовите двойки, причестяването на разведените, тайните договорки с Китай и освен това неотдавна изрази подкрепа за Доналд Тръмп. Владее английски, италиански и испански.

Джоузеф Тобин, на 72 г., роден в Детройт в щата Мичиган в САЩ. Архиепископ е на Нюарк. Известен е като привърженик на отварянето на Църквата за ЛГБТ общността и на справедливото наказание на извършителите на посегателства над деца в лоното й. Противник е на имиграционните политики на президента Доналд Тръмп и подкрепя приобщаването на имигрантите.

Блейз Джоузеф Къпич, на 76 г., роден в от Омаха в щата Небраска, в САЩ. Архиепископ на Чикаго. Известен е като близък съюзник на папа Франциск. Противник на абортите, въпреки че в миналото е бил набеждаван, че е прекалено толерантен към политици, които подкрепят правото на аборт. Владее английски, испански и италиански.

Робърт Франсис Привъст, на 69 г., роден в Чикаго в щата Илинойс, в САЩ. Префект на Дикастерията за епископите. Бил е на мисии в Перу и познава много добре ситуацията в тази страна.

Тимъти Долан, на 75 г., роден в Сейнт Луис, в Мисури, в САЩ. Архиепископ на Ню Йорк е. Бивш ръководител е на Конференцията на американските епископи. Харизматичен е, общува добре с медиите и има силно присъствие в социалните мрежи, но има консервативни виждания. Яростен противник е на аборта. Води и ожесточена борба срещу педофилията и детската порнография. Почитател е на спорта. Откроява се с чувството си за хумор, като често пъти го използва и за самокритика и самоирония.

Марк Уеле, на 80 г., роден в Ламот в Канада. Почетен префект на Дикастерията на епископите. Смятан за консерватор, но с по-модерни схващания за консерватизма в Църквата, въпреки че е против ръкополагането на жени за свещеници и е против хомосексуалните бракове.