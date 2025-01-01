Голям пожар е избухнал на остров Тасос в сряда вечерта, предаде Kathimerini. Огнищата са били четири на брой и са възникнали почти едновременно – малко преди 20:00 ч., като според предварителни дании стихията е била предизвикана от мълния.

Потушаването на огъня е били силно затруднено от бурни ветрове.

🔥 Βίντεο από την Μεγάλη #πυρκαγιά τώρα στην #Θάσου.



Βίντεο : Alexandra ioannidou pic.twitter.com/tlKoLVm3io — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 6, 2025

В ранните часове на днешния ден два самолета са започнали да извършват водосъбирания и хвърляния на вода с превантивна цел, за да се предотврати повторно разпалване на огъня вследствие на силния вятър и високите температури.

Кметът на Тасос Лефтерис Кириакидис публикува благодарствено съобщение в личния си профил във Facebook, в което изказа искрена признателност към всички, които са помогнали в овладяването на пожарите.