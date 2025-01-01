Френската полиция арестува четирима души, двама от тях руски граждани, по подозрение в шпионаж в полза на чужда страна, съобщи днес прокуратурата в Париж, цитирана от Ротйерс.

Прокуратурата идентифицира един от тях като Анна Н., която е с двойно гражданство – френско и руско, и от януари е била под наблюдението на френското контраразузнаване заради подозрения, че събира разузнавателна информация.

"Тя е заподозряна в това, че се е свързвала с директори на различни френски компании, за да събира информация за френските икономически интереси", съобщи държавното обвинение в коментар по имейла. Тя не уточни за коя държава се предполага, че са шпионирали четиримата арестувани.

Останалите са идентифицирани като Венсан П. и Бернар Ф., които са родени във Франция, и Вячеслав П., който е руски гражданин.

Според прокуратурата Анна Н. е основател на "SOS Донбас" – френска асоциация, която пише на уебсайта си, че работи за подобряване на отношенията между Европа и Русия.

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места.

Анна може да бъде осъдена на до 45 години затвор и 600 000 евро глоба по обвинения, сред които съучастие, нанасяне на щети на исторически забележителности, организирана престъпна дейност, шпионаж и разузнаване в полза на чужда държава. Останалите са с повдигнати сходни обвинения и са заплашени от затвори и парични глоби.

Ройтерс не успя да се свърже с "SOS Донбас" за коментар.