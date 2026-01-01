Европейският парламент отхвърли днес с гласуване в Страсбуг четвъртия вот на недоверие, внесен срещу Европейската комисия (ЕК) с председател Урсула фон дер Лайен, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Предложението за вота бе на групата "Патриоти за Европа". При гласуването то бе подкрепено от 165 гласа при 390 "против" и 10 "въздържал се", се посочва в съобщение на ЕП.

"Патриоти за Европа" поискаха днешния вот заради сключването на търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур. Предложение за вот на недоверие срещу ЕК може да прието с мнозинство от две трети от подадените гласове, се уточнява в правилника за дейността на ЕП.

Миналата година срещу Фон дер Лайен бяха внесени три вота на недоверие, които също бяха отхвърлени от мнозинството. През юли с първия вот бе отхвърлено искането на евродепутат от групата "Европейски консерватори и реформисти" за отстраняване на Фон дер Лайен, защото не е предоставила достъп до текстови съобщения, разменени с представител на производителя на ваксини "Пфайзер" при пандемията от ковид. Вторият и третият вот бяха гласувани последователно през октомври - единият бе по искане на групата "Левицата" заради "липсата на навременни решения по отношение на Газа", а другият бе внесен от "Патриоти за Европа" заради политиките за опазване на околната среда и миграцията.