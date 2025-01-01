Съветът на ЕС съобщи, че е решил днес да възобнови санкциите, наложени на Иран за развитие на ядрено оръжие, спрени през 2015 г. след постигнато споразумение, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Решението беше взето след възобновяване на санкциите на ООН, се посочва в съобщението. Уточнява се, че възобновените санкции включват мерките, приети от ООН и мерки, определени от ЕС. Това включва забрани за пътуване, запор на имущество, забрана за предоставяне на средства или икономическа подкрепа на включените в списъците. В допълнение към забраната за износ на оръжие за Иран и за прехвърляне на всякакви стоки, материали и технологии, които биха могли да допринесат за дейностите за обогатяване и преработка на уран, както и за развитие на балистични ракети, се включват забрани за внос, покупка и превоз на суров петрол, природен газ, нефтохимически и петролни продукти, и свързани с тях услуги; продажба или доставка на оборудване за енергетиката, или на злато и благородни метали и диаманти; определено военноморско оборудване; софтуер.

ЕС възстановява запора на имуществото на Иранската централна банка и на големите ирански търговски банки. Възобновява се забраната за достъп до европейските летища на ирански товарни полети и за поддръжка и обслужване на ирански товарни самолети или плавателни съдове, превозващи забранени материали или стоки.

Съветът на ЕС отбелязва, че през юли 2015 г. петте постоянни страни в Съвета за сигурност на ООН (Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ) плюс Германия, подкрепени от ЕС, постигнаха споразумение с Иран за дългосрочно решение на иранската ядрена програма. Планът определяше стъпки, така че ядрената програма на Иран да съществува изключително за граждански и мирни цели. ЕС отмени всички санкции срещу иранската ядрена програма в същата година. В края на август тази година Съветът за сигурност на ООН бе запознат с оценката на Франция, Германия и Великобритания, че Иран не изпълнява сключеното споразумение.