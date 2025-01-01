Европейската комисия съобщи, че ще осигури средства за 40 хиляди младежи да пътуват в Европа по повод 40-годишнината от Шенгенското споразумение за премахване на вътрешните граници в ЕС, предава кор. на БТА Николай Желязков.

За да кандидатстват, младите хора, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г., трябва да попълнят въпросник за ЕС на Европейския младежки портал. Избраните ще могат да пътуват безплатно до 30 дни между 1 март 2026 г. и 31 май 2027 г., като получат карта за отстъпка за обществен транспорт, при посещение на културни институции, за настаняване, храна, спорт и други услуги в 36 европейски държави, се посочва в съобщението.

Поканата е в сила от днес и ще остане отворена до 13 ноември 2025 г. в 12:00 ч. централноевропейско време (13.00 ч. българско време). Тя е насочена към кандидати от ЕС и държавите, асоциирани към програмата "Еразъм+". Участниците с увреждания или здравословни проблеми ще получат допълнителна подкрепа и възможност да вземат със себе си придружител.

Комисията осигурява средства за младежки пътувания от юни 2018 г. по инициатива на Европейския парламент. Оттогава над 1,6 милиона младежи са кандидатствали за 391 000 карти за пътуване. Ново проучване показа, че за първи път 63 на сто от младежите пътуват по международни линии с влак. За мнозина това е и първият път, когато пътуват без родители или придружител. Над две трети заявиха, че не биха могли да финансират подобно пътуване без помощта от ЕС, се отбелязва в съобщението.