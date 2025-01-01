Европейският съд постанови, че страните от ЕС са задължени да признават гей бракове, сключени в други държави от блока. Решението бе взето вчера след жалба на двама поляци, венчани в Германия. Единият има и германско гражданство. Двойката е живяла в Германия и е сключила брачен договор в Берлин през 2018 г. Когато обаче се опитали да се преместят в Полша и да регистрират брачния си акт там, искането им било отхвърлено с мотив, че полското законодателство не позволява бракове между лица от един и същи пол.

„Съпрузите, като граждани на ЕС, се ползват с правото на свободно движение и пребиваване в територията на държавите членки и с правото да водят нормален семеен живот при упражняване на тази свобода и при завръщане в държавата членка на произход“, се казва в решението на съда. Оттам подчертават, че „такова отказване противоречи на законодателството на ЕС“ и „нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на уважение към личния и семейния живот“.

Кои държави в ЕС позволяват еднополовите бракове?

Към момента следните страни от ЕС са легализирали еднополовите бракове: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Финландия, Франция, Швеция, Исландия, Норвегия и Швейцария. През 2001 г. Нидерландия влезе в историята, като стана първата държава в света, узаконила съпружеството между хомосексуални.

Съдът на ЕС: Държавите членки трябва да признават гей бракове, сключени в други страни от Съюза

Въпреки че гей браковете в тези страни се признават за валидни, зад това общо определение се крият разлики в националните законодателства:

1. Родителски права и осиновяване

В някои страни еднополовите двойки имат пълни родителски права, включително съвместно осиновяване (например Испания, Швеция, Франция, Белгия и Германия).

В други държави правата са ограничени или подлежат на специални условия, а в определени случаи се допуска само осиновяване на дете на партньора.

В Чехия, която позволява сключването на регистрирани партньорства (не брак), съвместното осиновяване е забранено за еднополови двойки. В Италия осиновяването от хомосексуални двойки е силно ограничено. "Регистрираните партньорства" в Латвия се сключват без право на осиновяване и наследяване, тъй като конституционно бракът е дефиниран между мъж и жена. В Унгария забраната за осиновяване от гей двойки е въведена чрез конституционна поправка през 2020 г.

2. Репродуктивни права

Достъпът до ин витро процедури и медицинска асистирана репродукция е различен. Франция и Испания позволяват такива процедури за бракове между жени, докато Германия и Австрия имат по-рестриктивен режим. Сурогатното майчинство остава забранено в повечето страни от ЕС.

В Италия достъпът до ин витро процедури е ограничен само до хетеросексуални двойки, а осиновяването от еднополови двойки остава силно ограничено. В Унгария еднополовите двойки имат право на регистрирани партньорства, но осиновяването и достъпът до репродуктивни технологии са ограничени.

3. Начин на легализация

Страните, признали еднополовите бракове, са направили това чрез:

парламентарни решения (Франция, Германия, Португалия);

референдум (Ирландия);

съдебни решения и конституционни тълкувания (Австрия, Словения).

4. Конституционен статус

В част от държавите в ЕС равноправието на хетеро- и хомосексуалните бракове е включено в Конституцията, докато в други е уредено само със закон, което го прави по-лесно изменяемо при политически промени.

5. Разлика между брак и граждански съюз

Някои страни правят разграничение между "брак" и "граждански съюз" или "регистрирано партньорство". Макар правата да са близки, те не винаги са напълно равностойни. Въпреки че в Италия еднополовите граждански съюзи са разрешени от 2016 г., браковете все още са забранени. Ситуацията е същата в Чехия, където единствено еднополовите "граждански партньорства" са легални. Законът за регистрирани партньорства в Латвия също урежда подобен тип взаимоотношения, но конституционно бракът там остава само между мъж и жена.

Гърция узакони еднополовите бракове

Накратко - еднополовите бракове са легални в Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания, Швеция. В Италия, Чехия, Кипър, Унгария и Латвия те са узаконени само под формата на граждански/регистрирани партньорства.

Ситуацията в Полша

Полски организации изчисляват, че между 30 000 и 40 000 полски граждани са сключили брак в чужбина, пише АФП. След решението на Съда на ЕС се очаква ръст на двойките, които ще започнат да подават заявления за признаване на брачните им актове.

Полша все още не е предприела социалните и светски реформи, въведени в много други европейски държави. В страната бракът узаконява само съюзите между двама души от противоположен пол. Начело с премиера Доналд Туск, центристката коалиция наскоро започна серия от реформаторски инициативи. Изпълнителната власт обаче е принудена да се съобразява с националистическия консерватор Карол Навроцки, избран за президент през юни.

По инициатива на полските леви партии през октомври коалицията внесе законопроект за граждански съюзи, включително за еднополови двойки, който Туск определи като „малка стъпка напред“. Набожен католик, подкрепян от консервативната партия „Право и справедливост“ (PiS), Навроцки предупреди, че няма да подпише нито едно законодателство, което би превърнало гражданските съюзи в „квази-бракове“.