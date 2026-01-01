Американската актриса Дженифър Анистън се присъедини към холивудските звезди, които остро осъдиха убийството на медицинския работник от Минеаполис Алекс Прити.

Прити беше застрелян от агенти на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) в събота. Анистън, която рядко коментира политически въпроси, сподели няколко публикации със своите 44,7 милиона последователи в Instagram, включително изявление на родителите на Прити, публикувано от сенатор Бърни Сандърс.

В съобщението родителите заявяват, че са „съкрушени, но и възмутени“, като описват сина си като грижовен човек и медицински специалист, работил като техник по интензивно лечение в болница в Минеаполис. Те отхвърлиха твърденията на федералните власти, че Прити е бил въоръжен по време на инцидента, и посочиха, че кадрите показват как той държи мобилен телефон и се опитва да защити друг човек по време на намесата на агентите.

В друга публикация Анистън сподели видео на Прити, в което той говори с болничния персонал, скърбейки за смъртта на ветеран. „Днес ни се напомня, че свободата не е безплатна. Нека никога не забравяме и винаги помним нашите братя и сестри, които служиха, за да можем ние да се радваме на дара на свободата“, казва Прити.

Анистън сподели и публикация с призив гражданите да се свържат със своите избрани представители в Конгреса, за да настояват за политическа промяна.

37-годишният Алекс Прити е бил служител в системата за грижи за ветераните в САЩ. Смъртта му предизвика силни реакции сред обществеността и политиците.

Американският актьор Марк Ръфало описа инцидента като „хладнокръвно убийство на улицата на човек, защитаващ някого, когото обича“. „Не се преструвайте, че това е добре. Атакувани сме от престъпна армия отвътре“, предупреди той.

Звездата от „Опенхаймер“ Флорънс Пю също отдаде почит на Прити, наричайки 37-годишния мъж „герой“. „Той беше герой. Човек, който правеше героични неща всеки ден. Не терорист. Медицински техник в интензивно отделение. Това е убийство. Той беше убит. Той защитаваше жена, която беше хвърлена на пода“, написа тя, споделяйки видео от инцидента.

Губернаторът на Минесота Тим Уолц постави под въпрос действията на федералните агенции, докато ръководството на ICE заяви, че агентите са действали в съответствие с разпоредбите. Бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви, че Прити е бил „отдаден на службата на своята общност“ и че според наличните кадри се е опитвал да защити други хора в последните си мигове.