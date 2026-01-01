Дъщерята на бившата баскетболна звезда Денис Родман - Тринити Родман, е подписала тригодишен договор с американския клуб "Вашингтон Спирит", който я превръща в най-високоплатената футболистка в света според нейния агент.

23-годишната дъщеря на шампиона от Националната баскетболна асоциация (НБА) с "Детройт Пистънс" и "Чикаго Булс" е свободен агент, откакто контрактът ѝ със същия отбор изтече на 31 декември 2025 г. От "Вашингтон Спирит" обаче са избрали да ѝ предложат нов договор на стойност 2 милиона долара годишно, който ще я задържи в клуба до 2028 г.

Агентът ѝ Майк Сенковски заяви пред ESPN, че сделката ще я превърне в състезателката с най-висока заплата в женския футбол.

"Чувството е невероятно. Много съм щастлива. Мисля, че това е момент, който ще промени женския футбол. Не мога дори да опиша как се чувствам", каза Тринити Родман след подписването на новия договор, цитирана от "Би Би Си".

Денис Родман заминава за Русия, за да помогне на осъдената баскетболистка

Американката спечели първенството на САЩ (NWSL) в дебютния си сезон през 2021 г. и беше избрана за най-добър новобранец на годината.

"Тринити е играч, който се появява веднъж на поколение, но по-важното е, че представлява бъдещето на този клуб и на женския футбол като цяло", добави собственикът на "Вашингтон Спирит" Мишел Канг.

Родман има 47 мача с националната фланелка на САЩ, в които е отбелязала 11 гола, откакто направи дебюта си през 2022 година.

До момента носителката на „Златната топка“ Айтана Бонмати (Барселона) беше най-високоплатена сред жените.