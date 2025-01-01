Двигател на самолет се е запалил в събота малко след излитане от гръцкия остров Корфу в Йонийско море, съобщи АНА-МПА. Инцидентът за щастие е завършил благополучно и самолетът е кацнал успешно в италианския град Бриндизи.
Самолетът Боинг 757-300 на авиокомпания „Кондор“ е излетял малко след 20 ч. от летището в Корфу за германския град Дюселдорф. Малко след това обаче, на височина от около 1500 фута, е възникнал пожар в десния двигател, което е принудило пилотите да го изключат.
В този момент летателният апарат е преминавал над пристанището в Корфу, където жителите на града и туристите чули оглушителен звук.
Според местни медии след това самолетът направил десен завой, преминал успоредно на пистата на летището в Корфу и се отправил на северозапад на височина между 6000 и 8000 фута към летището в италианския град Бриндизи, където по-късно се приземил благополучно с един двигател.