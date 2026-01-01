Двама мъже са задържани по подозрение за убийството на узбекистанска гражданка, чието тяло беше открито в контейнер за отпадъци в Истанбул. По информация на турски медии, цитирани от Франс прес, разследването сочи, че те може да са съпричастни и към смъртта на още една жена.

Двете жени, също от Узбекистан, са били убити на 23 януари в района Шишли. На следващата вечер полицията открива тялото на 37-годишната Дурдона Хакимова, увито и изоставено в контейнер. Вечерта на 24 януари полицията откри обезглавеното тяло на 37 години, увито в чаршаф и хвърлено в контейнер за боклук в Шишли.

В хода на разследването са задържани двама мъже, също узбекистански граждани, които са били арестувани на летището в Истанбул малко преди да отпътуват.

Следователите смятат, че заподозрените са замесени и в убийството на 32 годишна жена. Части от тялото ѝ са открити на различни места в града. Жената е пристигнала в Турция в края на декември, а последният ѝ контакт със семейството е бил на 23 януари.

Двете жени са живели в една къща. Те са съжителствали близо месец с предполагаемите убийци, като едната е имала връзка с един от тях.

„Human Rights Watch“ отчита сериозни нарушения на човешките права в Турция през 2025 г.

Кадри от видеокамера показват една от жените да влиза в къщата с двамата заподозрени и после те да напускат сградата на следващия ден с няколко чувала за боклук. След това мъже са изнесли и бял куфар от къщата, взели за такси за квартала Фатих и са изпразнили съдържанието на куфара в кофа, след което са отишли на метростанция Йеникапъ.

По време на разпита двамата мъже са казали, че са убили 32-годишната жена с хладно оръжие на 23 януари и са разчленили трупа й.

Убийството на първата узбекистанка породи възмущение от страна на феминистки организации в страната, които организираха походи в Истанбул и Анкара, за да поискат справедливост за жертвите на подобно насилие.

Според организацията "Спрете феминицидите" през 2025 г. в Турция мъже са убили 294 жени, а 297 жени са намерени мъртви при подозрителни обстоятелства.