Британският премиер Анди Бърнам обвини Русия във вмешателство в референдума за Брекзит през 2016 г., съобщи вестник „Гардиън“.

„Когато влязох на „Даунинг стрийт“, зададох въпроса: имало ли е руска намеса в референдума през 2016 г.? Получих категоричен отговор, че да, имало е“, заяви Бърнам в подкаста The Rest Is Politics.

Бърнам не разкри източника на тази оценка, доказателствата в нейна подкрепа или дали предполагаемата намеса е повлияла на резултата от референдума, съобщава изданието.

Той подчерта необходимостта Великобритания да бъде по-прозрачна относно опитите на враждебни държави да се намесват в политическия ѝ живот.

„Смятам, че сега е важно тези неща да бъдат ясно оповестени и да помогнат на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политическа дейност се подстрекава от нашите врагове, а именно Русия“, каза Бърнам.

Британският премиер призна, че правителството не е информирало достатъчно обществеността за мащаба на опитите на чуждестранни фактори да дестабилизират политическия процес в страната.

Той заяви също, че по време на посещението си в Берлин тази седмица е обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц заплахата, която представлява крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

Бърнам посочи, че Мерц е изразил загриженост относно предполагаемите връзки на партията с Русия.

„Едно от нещата, които казах на канцлера Мерц, беше, че трябва да ви подкрепим в противопоставянето на заплахата, пред която сте изправени, и най-вече на политическия тип, с който се сблъсквате“, каза той.

„Знаете, той ми каза, че АзГ очевидно има връзки с Русия – според мен е и финансирана от нея“, добави Бърнам.

Британският премиер също така заяви, че Русия „със сигурност“ разпространява невярна и манипулативна информация в германската политика.