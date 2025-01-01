Българин е предизвикал катастрофа на хърватската автомагистрала А3 край Лужан около 06:50 ч. местно време днес. При произшествието е загинал хърватски гражданин, съобщи Danas.hr.

Uznemirujući prizori na A3! Otkrili kako je došlo do nesreće: Bugarin u BMW-u ubio Hrvata https://t.co/B31sqKCsLG pic.twitter.com/d8BVzrJzwT — net.hr (@Nethr) October 8, 2025

46-годишният ни сънародник завил надясно, когато автомобилът му поднесъл и преминал в насрещното платно. Там се блъснал в кола с хърватска регистрация, управлявана от 42-годишен хърватин, който починал на място.

Четирима души от двата автомобила са получили наранявания. Трима от тях са транспортирани в болница „Д-р Йосип Бенчевич“ – Славонски Брод. От лечебното заведение заявиха, че пострадалите имат контузии по цялото тяло, състоянието им е стабилно и са под лекарско наблюдение.

Един от пациентите е бил транспортиран с хеликоптер до Клиничния център в Осиек. От ръководството на болницата потвърдиха, че състоянието му е стабилно и е без опасност за живота.