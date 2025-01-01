26-годишен българин загина при катастрофа на остров Крит.

Фаталният инцидент е станал около 05:00 ч. сутринта в петък, на 6-ия километър на провинциалния път Ираклион - Агия Галини, посочва NOVA.

Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания. Въпреки усилията на лекарите в болницата, българинът е починал от нараняванията си малко по-късно.

В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.

26-годишният мъж не е бил с предпазен колан.