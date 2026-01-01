Бурният вятър е причинил сериозни щети във втория по големина гръцки град Солун, а редица полети са били отменени снощи от летището от съображения за безопасност, съобщава телевизия Скай.
Противопожарната служба е получила стотици обаждания за паднали дървета и щети по тенти и табели.
На улица "Калу" изкоренено от вятъра дърво е паднало върху два автомобила, се вижда на снимки, публикувани на портала Thesspost.gr.
Ισχυροί άνεμοι «σάρωσαν» την Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική https://t.co/J2RvdQDVzJ pic.twitter.com/w3d4MwPgOg— ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) February 18, 2026
В района на Агия Триада вятърът е предизвикал огромни вълни, които на места са наводнили крайбрежния път.
Съобщава се и за автомобили, ударени от контейнери за смет, като поне при един случай автомобилът се е движел в момента на удара.
🔴 Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης προχώρησε η ΕΜΥ, η οποία αναφέρει ότι πολύ ισχυροί άνεμοι θα πλήξουν και τη Μακεδονία, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ🚨 #StatusFM1077 #news #thessaloniki #emy #anemoi #kakokairia pic.twitter.com/Q6HWJXQmaC— Status fm 107.7 (@Status1077) February 17, 2026
На солунското летище "Македония" вечерните полети са били отменени, защото бурният вятър е направил невъзможен безопасния заход на самолетите към пистата.