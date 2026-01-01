Бурдж ал-Араб в Дубай – един от най-разпознаваемите символи на луксозното хотелиерство в света - затвори врати за 18-месечна реновация, потвърди собственикът му във вторник. Затварянето съвпада с рязък спад в регионалния туризъм, породен от войната между САЩ, Израел и Иран.

Jumeirah Group - базираната в Дубай компания, която притежава имота - съобщи, че поетапният ремонт, първият от откриването на хотела през 1999 г., ще бъде ръководен от базирания в Париж интериорен архитект Тристан Оер, известен с реставрацията на исторически сгради, включително хотел „Крийон“ в Париж.

Служител потвърди пред Reuters, че хотелът ще бъде затворен през целия период на ремонтните дейности и че на гостите с вече направени резервации се предлага настаняване в близки хотели. Продължителността на затварянето може да бъде променена, допълни той.

Главният изпълнителен директор на Jumeirah Томас Б. Майер определи проекта като нещо повече от физическо обновяване. „Jumeirah Burj Al Arab е много повече от архитектурна забележителност; той е символ на амбиция, майсторство и трайно съвършенство“, каза той и определи реновацията като „нова глава“, която „внимателно ще съхрани наследството“ на обекта.

От своя страна Оер определи задачата като „голяма привилегия“, като добави, че продължаването на наследството на тази емблематична сграда е „както чест, така и отговорност“.