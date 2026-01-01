Нова британска полицейска служба ще отговаря за борбата с тероризма, разследванията на измами и престъпни банди, в рамките на мащабна реформа на полицията в Обединеното кралство, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

„Британското ФБР”, или Националната полицейска служба (NPS), както е официалното име на новия орган, ще бъде създадено, за да се бори с тежките и сложни престъпления, като обедини работата на органи като Националната агенция за борба с престъпността (NCA) и регионалните звена за борба с организираната престъпност, в една организация, съобщи в събота британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Антитерористичните полицейски части (CTP), ръководени от Лондонската полиция, Националната полицейска въздушна служба и Националната пътна полиция също ще бъдат част от новата полицейска служба.

Очаква се днес, 26 януари, ръководителката на силовото ведомство да разкрие повече за готвените реформи в британската полиция.

"Надяваме се тези мерки да облекчат местните полицейски сили, чиито време и ресурси сега отиват за решаване на проблеми от национален характер, вместо за ежедневна полицейска дейност като следене за кражби от магазини и антисоциално поведение", посочи министърката на вътрешните работи.

„Настоящият модел на полицейска дейност е създаден за друг век“, обясни Махмуд и допълни: „Някои местни сили не разполагат с необходимите умения или ресурси, за да се борят със сложни съвременни престъпления като измами, малтретиране на деца в онлайн пространството или организирани престъпни групи. Ще създадем нова Национална полицейска служба - наречена „британското ФБР“, която ще разполага с таланти от световна класа и най-модерна технология за проследяване и залавяне на опасни престъпници".

Новата Национална полицейска служба ще се ръководи от национален полицейски комисар, който ще стане най-висшият полицейски ръководител в страната. Тя ще обхваща Англия и Уелс, но ще може да действа и в цялата страна, каза говорител на министерството на вътрешните работи.

След като започне да функционира, службата ще се грижи за обучаването на персонал и определянето на полицейски стандарти, както и ще купува нова техника, като например за разпознаване на лица, от името на всички полицейски органи в Обединеното кралство.