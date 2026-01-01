Месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация е 3.5%, според предварителни данни на НСИ. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за януари 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за януари 2026 г. спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт.

През януари 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (1.8%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (1.6%) и „Застрахователни и финансови услуги“ (1.3%). Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-4.0%) и „Информация и комуникация“ (-0.3%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

По предварителни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3.5%[1].

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4.6%.

НСИ

През януари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 1.8%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 1.6%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 1.3%;

„Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 1.2%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.9%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.9%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.9%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.8%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.7%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици“ - увеличение с 0.5%;

„Транспорт“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 4.0%;

„Информация и комуникация“ - намаление с 0.3%.

През месец януари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер - с 16.4%, зеле - с 11.8%, домати - с 11.2%, краставици - с 6.0%, зелен лук и праз - с 5.2%, гъби - с 4.4%, замразена риба - с 3.0%, сирене - с 2.8%, ориз - с 2.7%, прясна и охладена риба - с 2.1%, банани - с 1.9%, маргарин - с 1.7%, ракии - с 1.7%, месо от едър рогат добитък - с 1.6%, чай - с 1.5%, вина - с 1.5%, яйца - с 1.4%, брашно - с 1.3%, кафе - с 1.2%, макаронени изделия - с 1.1%, малотрайни колбаси - с 1.1%, месо от домашни птици - с 1.0%, плодови сокове - с 0.8%, пълномаслено прясно мляко - с 0.7%, газирани напитки - с 0.7%, извара - с 0.6%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, бял хляб - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 4.5%, листни зеленчуци - с 3.8%, зрял боб - с 3.4%, зърнени закуски - с 3.2%, зрял лук - с 3.0%, картофи - с 2.3%, леща - с 2.0%, нискомаслено прясно мляко - с 1.9%, цитрусови плодове - с 1.9%, маслини - с 1.9%, мед - с 1.7%, сол - с 1.6%, захар - с 1.2%, хляб „Добруджа“ - с 0.9%, свинско месо - с 0.9%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.9%, ябълки - с 0.8%, трайни колбаси - с 0.7%, зрял чесън - с 0.6%, оцет - с 0.6%, кисели млека - с 0.5%, какаови напитки - с 0.4%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: такса за издаване на личен документ - с 18.9%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - със 7.7%, ветеринарни услуги - с 5.7%, шофьорски курсове - с 4.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 3.1%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 3.0%, услуги за развлечения и спорт - с 2.7%, козметични продукти - с 2.4%, перални и сушилни машини - с 2.2%, вестници - с 2.1%, бойлери - с 1.9%, застраховки, свързани с ЛТС - с 1.9%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 1.8%, услуги на ресторанти - с 1.6%, услуги по настаняване - с 1.6%, пелети - с 1.4%, климатици - с 1.4%, продукти за лична хигиена - с 1.3%, съдомиялни машини - с 1.2%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 1.2%, големи готварски уреди - с 1.0%, продукти и препарати за почистване на дома - с 0.9%, дърва за отопление - с 0.7%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.4%, цигари - с 0.4%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при:

Облекло - с 4.3%;

Международни полети - с 3.9%;

Обувки - с 3.1%;

Отоплителни уреди - с 2.2%;

Централно газоснабдяване - с 1.4%;

Дизелово гориво - с 1.1%;

Принадлежности за ЛТС - с 0.9%;

Моторни смазочни масла - с 0.7%;

Бензин А100Н - с 0.5%;

Лаптопи - с 0.5%;

Бензин А95Н - с 0.3%;

Въглища - с 0.2%;

настолни персонални компютри - с 0.2%.

Регистрирано е увеличение на цените при услугите на лекарските услуги - със 7.9%, медицинските лаборатории - с 3.6% и стоматологичните услуги - с 2.8%, а цените на лекарствата остават без промяна.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11.5%, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42.1%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2.3%[2].

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 3.4%.