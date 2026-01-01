На 17 февруари, вторник, от 12.00 часа президентът Илияна Йотова ще приветства абсолвентите от випуск 2025 г. на Медицинския факултет към Медицински университет-София. Тържествената церемония по връчване на дипломите на завършилите лекари ще се проведе в зала 1 на Националния дворец на културата.

От 14.00 часа в хотел „Хилтън“ в столицата държавният глава Илияна Йотова ще участва в откриването на петото издание на форума, организиран от медийната платформа за устойчив бизнес ESGnews.bg.

Събитието е посветено на предизвикателствата пред устойчивото развитие и дава възможност за обмяна на идеи и опит между представители на институции, бизнес, академични среди, неправителствен сектор и експерти от различни области.