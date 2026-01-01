52-годишната продуцентка и създателка на хитовия драматичен сериал „Техеран“ Дана Идън е починала внезапно в Гърция, предаде Times of Israel.

„През последните дни в Гърция се снима четвъртият сезон на сериала - сложна и значима продукция. Дана беше там, за да я наблюдава отблизо“, се казва в изявление на израелската обществена телевизия Kan.

Според израелските медии Идън е била намерена безжизнена вчера в хотел в Атина от брат си, който започнал да я издирва, след като тя не отговорила на съобщенията му.

Местната полиция е разпоредила да се извърши аутопсия, за да се установи причината за смъртта, и е започнала да събира записи от охранителни камери, както и показания от служители на хотела.

Според първоначалната информация не се смята, че има доказателства за престъпление.

Идън е една от най-успешните телевизионни продуцентки в Израел, работила по предавания като „Saving the Wildlife“, „She Has It“, „Magpie“ и „Shakshouka“.