Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс получи албанско гражданство, а албанските му лични документи бяха връчени в Тирана от премиера на Албания Еди Рама, предаде Албанското радио и телевизия.
Адамс получи албанските си лична карта и паспорт на 14 април на церемония по време на четвъртата Среща на върха на диаспората – ежегодно събитие, което събира албанци от цял свят с цел обмяна на идеи и координация на работата за развитие на сътрудничеството и връзките между диаспората и родината.
Албанският премиер подчерта, че никой не си е мислил, че някой ден бившият кмет на Ню Йорк ще бъде гражданин на Албания и жител на Тирана.
„Като се има предвид, че ние, албанците, сме единствените, които си казваме „Знаех си!“, нека си вдигне ръката всеки, който има смелостта да каже, че му е минавало през ум, че бившият кмет на Ню Йорк ще стане жител на Тирана и гражданин на Албания. Този ден, който никой не знаеше, че ще дойде, дойде“, каза Рама.
Албанският премиер връчи на Адамс личните му документи с думите: „Това са албанските ти лична карта и паспорт. Скоро ще те научим и на албански".
По-късно Рама публикува във Фейсбук и снимка от церемонията, на която се вижда как бившият кмет на Ню Йорк носи плис – традиционна бяла албанска шапка от наплъстена вълна.
Той написа, че Адамс е получил албанско гражданство, защото е „голям приятел на албанската общност в Ню Йорк“ и защото сам е поискал при посещението си преди края на кметския си мандат да стане гражданин на Тирана, която е описал като „малък Ню Йорк, за който никога не съм си представял, че ще е толкова привлекателен“.
От своя страна Адамс, цитиран от Албанското радио и телевизия, заяви на церемонията в Тирана, че се чувства свързан с духа на албанската диаспора, който често е срещал по улиците на Ню Йорк, където живее една от най-големите общности етнически албанци. Той допълни, че вече е горд да бъде не само американец, но и албанец.
„Когато вървях по улиците, за да върша служебните си задължения, виждах духа на албанската диаспора. Част от вас може да е напуснала Албания, но вашата страна никога не е напускала сърцата ви", заяви Адамс.
Албанското гражданство на Ерик Адамс беше формализирано с указ на албанския президент Байрам Бегай след искане на самия бивш кмет на Ню Йорк, отбелязва Албанското радио и телевизия.