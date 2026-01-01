Съд в южнокорейската столица Сеул осъди бившия министър на правосъдието Пак Сoн-дже на 25 години лишаване от свобода заради за участието си в неуспешното налагане на военно положение в страната през 2024 г., предаде Франс прес.

Пак Сoн-дже бе осъден на 25 години затвор на първа инстанция заради участието си в "бунт", предаде южнокорейската информационна агенция Йонхап, позовавайки се на решението на съда.

На 3 декември 2024 г. бившият президент Юн Сук-йол разпусна за кратко парламента чрез указ, като по този начин предизвика цялостна политическа криза в Южна Корея. Същевременно депутатите от опозицията имаха време да се мобилизират и да анулират указа му, припомня АФП.

Юн Сук-йол бе осъден и в момента е задържан, като очаква развитията след обжалването на доживотната си присъда за лишаване от свобода.

На 12 юни той също бе осъден на 30 години затвор за изпращането на дронове в Северна Корея, с което е целял да провокира Пхенян и да създаде претекст за обявяването на военно положение през 2024 г.

Според прокуратурата в първите часове след обявяването на военното положение бившият министър Пак е свикал съвещание на служителите на министерството на правосъдието, по време на което са били обсъдени капацитетите на затворите в случай на арести на представители на антиправителствените сили.

В качеството си на министър на правосъдието той е разпоредил да се съдейства на властите, организирали военното положение, като е сметнал за валиден указа на президента, посочва още Йонхап, позовавайки се на съдебното решение.

Прокуратурата поиска присъда от 20 години лишаване от свобода за Пак, като заяви, че "чрез злоупотребата си с власт бившият министър е превърнал законодателството в политически инструмент за свалянето на режима и е накърнил принципа на върховенството на закона". Прокурорите допълниха, че Пак Сон-дже не съжалява за действията си.