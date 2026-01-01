Необичаен инцидент, за щастие без тежки последствия, се е случил тази сутрин в гръцкия град Солун, където 46-годишен мъж се е озовал в каросерията на камион за извозване на отпадъци, съобщава „Прото тема“.

Според информацията мъжът, румънски гражданин, вероятно бездомен, е спял в кофа за боклук, за да се предпази от дъжда. При събирането на отпадъците обаче той е попаднал във вътрешността на превозното средство.

Общинските служители разбрали какво е станало, когато чули глас да вика за помощ. Те веднага спрели машината, която пресира боклуците.

Мъжът е изваден и откаран с линейка в болница. Той е пострадал в областта на крака, като няма опасност за живота му.