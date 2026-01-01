Американският скален катерач Алекс Хонолд изкачи небостъргача Тайпе 101 в Тайпе без въжета и предпазна екипировка.

Той се изкачи по един от ъглите на сградата, използвайки малки Г-образни издатини като опори за стъпалата си. На няколко места му се наложи да заобикаля и да се катери по страничните части на големи декоративни елементи от конструкцията на кулата, издърпвайки се нагоре само с ръце.

Изкачването до върха на 508-метровата сграда му отне около 90 минути.

Тайпе 101 е 11-ият по височина небостъргач в света и при откриването си през 2004 г. става първата сграда, достигнала 500 метра. Сградата има 101 етажа, като най-трудната част за катерене са 64-те етажа в средната секция – т.нар. „бамбукови кутии“, които придават характерния ѝ облик. Те са разделени на осем сегмента, всеки с по осем етажа, образуващи стръмни участъци, последвани от балкони, на които Хонолд си е позволявал кратки почивки.

Изкачването на емблематичната сграда в тайванската столица беше излъчвано на живо по Netflix с 10-секундно закъснение.

Известността на Хонолд като екстремен катерач дойде с документалния филм „Сам на скалата“, който спечели „Оскар“ за най-добър документален филм през 2019 г. В него той изкачва без въже скалния масив Ел Капитан в националния парк „Йосемити“.

40-годишният Хонолд сподели, че в началото напрежението е било осезаемо заради множеството зрители, но подкрепата им е превърнала преживяването в празник, изпълнен с позитивна енергия. Събитието предизвика както възторг, така и притеснения, свързани с това доколко е подходящо да се излъчва подобно високорисково начинание на живо.

Хонолд не е първият катерач, покорил Тайпе 101, но е първият, който го прави без въже. Френският катерач Ален Робер изкачи сградата на Коледа през 2004 г., като тогава тя се явяваше най-високата в света.