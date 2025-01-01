Двадесет души загинаха, а 16 бяха сериозно ранени, след като автобус се запали в Северозападна Индия, съобщиха днес местни медии, позовавайки се на полицията, предаде ДПА.
Според информацията автобусът, в който са били 57 души, се е движел по магистрала от Джайсалмер до Джодхпур, когато е станал инцидентът. Съобщава се, че задната част на автобуса е започнала да пуши, вероятно в резултат на късо съединение, а шофьорът е спрял встрани от пътя. Преди пътниците да успеят да слязат от автобуса и да се отдалечат на безопасно разстояние, цялото превозно средство внезапно се е възпламенило.
Деветнадесет пътници са загинали на място, един човек е починал по-късно в болница, а 16 пътници са с опасност за живота.
Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е потресен, и изказа съболезнования на близките на жертвите.
Освен това той обяви, че ще бъдат изплатени обезщетения от 200 000 рупии (2260 долара) на най-близките роднини на всеки починал и 50 000 рупии на всеки от ранените.