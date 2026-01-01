Германска гражданка е била арестувана в Русия, след като в раницата ѝ е открито самоделно взривно устройство, предназначено за „планиран атентат, организиран от Украйна“, съобщиха руските служби за сигурност.

Жената, чиято самоличност не се разкрива, е „родена през 1969 г.“, заяви Федералната служба за сигурност (ФСБ), цитирана от държавните информационни агенции.

По данни на ФСБ тя е била обучена за подготовката на „атентата“ от лице от страна в Централна Азия, което е действало по нареждане на Украйна. 

БГНЕС, АФП
