Бившият водещ на Си Ен Ен Дон Лемън, който в момента работи като независим журналист, е арестуван във връзка с отразяването на протестите в Минеаполис срещу мащабните имиграционни акции в САЩ.
„Дон Лемън беше задържан от федерални агенти снощи в Лос Анджелис. Неговата работа в Минеаполис, защитена от Конституцията, не се различава по нищо от това, което е правил през цялата си кариера“, съобщи адвокатът му.
🚨JUST ANNOUNCED: Good Friday. Former CNN "Journalist Don Lemon" arrested by federal agents in LA. FAFO! Gitmo! #FridayVibes #FridayMotivation #DonLemon— AJ Huber (@Huberton) January 30, 2026
Don Lemon’s attorney, Abbe Lowell, confirms Lemon was taken into federal custody in Los Angeles on Thursday night. pic.twitter.com/eAc5WFhkFl
По информация на „Ню Йорк Таймс“ Лемън е бил задържан по обвинения за нарушение на федералното законодателство по време на протест в църква - случай, който обаче е бил отхвърлен от магистрат съдия още миналата седмица.
Don Lemon arrested by the Trump regime for doing journalism— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 30, 2026
Any media member/outlet silent about this attack on the first amendment should hang up their pen and go do something else pic.twitter.com/A4oOxPZzRC
Дон Лемън работи в CNN близо 15 години, но е уволнен през 2023 г. През 2024 г. започна „Шоуто на Дон Лемън“ в платформата X, но Мъск, прекрати партньорството месеци по-късно. В момента той води предаване в YouTube.