Бившият водещ на Си Ен Ен Дон Лемън, който в момента работи като независим журналист, е арестуван във връзка с отразяването на протестите в Минеаполис срещу мащабните имиграционни акции в САЩ.

„Дон Лемън беше задържан от федерални агенти снощи в Лос Анджелис. Неговата работа в Минеаполис, защитена от Конституцията, не се различава по нищо от това, което е правил през цялата си кариера“, съобщи адвокатът му.

По информация на „Ню Йорк Таймс“ Лемън е бил задържан по обвинения за нарушение на федералното законодателство по време на протест в църква - случай, който обаче е бил отхвърлен от магистрат съдия още миналата седмица. 

Дон Лемън работи в CNN близо 15 години, но е уволнен през 2023 г. През 2024 г. започна „Шоуто на Дон Лемън“ в платформата X, но  Мъск, прекрати партньорството месеци по-късно. В момента той води предаване в YouTube.
 

