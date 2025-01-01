Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна в Израел, предаде Франс прес.

Рубио е в страната на визита, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел въпреки скорошните удари, нанесени от израелските сили по територията на Катар.

Държавният департамент на САЩ заяви, че целта на посещението на Рубио е Израел да бъде уверен в подкрепата на САЩ, на фона на предстоящото признаване на палестинска държава, което планират да направят няколко страни на годишната сесия на Общото събрание на ООН.