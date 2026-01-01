Крал Чарлз III разсмя гостите в Белия дом с остроумни реплики по време на държавната вечеря, дадена в негова чест от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.

С типично британско чувство за хумор кралят направи няколко закачливи исторически препратки. Той определи събитието като „значително подобрение спрямо Бостънското чаено парти“, предизвиквайки смях в залата.

Чарлз не пропусна и една от най-известните страници в общата история на двете страни, като се пошегува:

„Съжалявам, че трябва да го кажа, но ние, британците, разбира се, направихме свой малък опит за „преустройство“ на Белия дом през 1814 г.“.

Най-силната реакция обаче дойде след още една закачка, насочена към самия Тръмп. След като припомни негово изказване, че без САЩ Европа би говорила немски, кралят отвърна:

„Смея ли да кажа – ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски.“

Смехът в залата беше незабавен, а самият Тръмп също реагира с усмивка.

Дори при поднасянето на официалния подарък Чарлз запази шеговития тон. Той връчи символична камбана от подводница на Кралския флот от времето на Втората световна война с думите:

„Ако някога ви се наложи да се свържете с нас – просто ни се обадете.“

Държавната вечеря, посветена на 250-годишнината от създаването на САЩ, премина в атмосфера на блясък, но именно хуморът на британския монарх се оказа най-запомнящият се момент от вечерта.