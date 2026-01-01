Двадесет и две годишната Киара Петролини от Траверсетоло, град близо до Парма, беше осъдена на 24 години и три месеца затвор за убийството на две от новородените си бебета, извършени съответно през 2023 и 2024 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Петролини беше осъдена за убийствата на двете деца, родени на 12 май 2023 г. и 7 август 2024 г., които след това е погребала в градината си. Тя беше оправдана за убийството на първородното си дете, извършено през май 2022 г.

Установено е, че подсъдимата е била със здрав разум, когато е извършила убийствата.

Прокуратурата бе поискала 26 години затвор за Петролини.