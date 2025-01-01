Най-малко 22 души загинаха при рухването на две жилищни сгради във Фес, един от най-старите градове в Мароко и популярна туристическа дестинация, предаде Ройтерс.

Местните власти съобщиха, че две съседни четириетажни кооперации са се срутили тази нощ, отбеляза националната новинарска агенция Магреб Араб Прес (МАП).

Сградите са обитавани от общо осем семейства и се намират в квартал "Ал Мустакбал" - гъсто населен район в западната част на града.

Мароканската национална компания за радио и телевизия съобщи, че по думите на очевидци от известно време зданията са показвали признаци на пропукване, но не са били предприети ефективни превантивни мерки.

Информацията на обществената медия не може да бъде потвърдена чрез независим източник, засега няма и официален коментар от властите.

"Синът ми, който живее на горния етаж, ми каза, че сградата започва да се руши. Когато излязохме, видяхме как кооперацията се срутва", разказа пред държавната телевизия жена, увита в одеяло, без да посочва името си.

Преди два месеца град Фес, който през вековете на няколко пъти е бил столица и е третият по големина град в Мароко, беше обхванат от вълна на протести срещу правителството заради влошаващите се условия на живот и лошото състояние на обществените услуги.

През януари Адиб бен Ибрахим, държавен секретар по въпросите на жилищното строителство, заяви, че приблизително 38 000 сгради в цялата страна са класифицирани като застрашени от срутване.

Рухването на жилищните кооперации във Фес тази нощ е един от най-тежките инциденти в Мароко от падането на минаре в древния град Мекнес през 2010 г., при което загинаха 41 души, отбелязва Ройтерс.

По-голямата част от жизненоважната инфраструктура в Мароко, както и финансовите и индустриалните центрове на страната, са концентрирани в северозападната ѝ част, а хората, населяващи останалата територия, разчитат главно на селското стопанство, риболова и туризма.

През октомври бунтове, начело на които застана младежта, разкриха силно недоволство от бедността и състоянието на обществените услуги. На този фон правителството продължава да реализира амбициозни инфраструктурни проекти и да открива модерни стадиони преди Световното първенство по футбол през 2030 г., на Мароко ще бъде домакин заедно с Испания и Португалия.

Фес - един от градовете, които ще посрещнат мачове от Мондиала и срещи от тазгодишното издание на Купата на африканските нации, е един от най-бедните градски центрове с остаряваща инфраструктура.

В селските райони и по-отдалечените места протестите през октомври, които първо обхванаха големите градове и бяха вдъхновени от подобни прояви в Непал, Мадагаскар и Перу, прераснаха в бунтове и размирици. Трима души бяха застреляни, докато се опитваха да щурмуват централа на силите за сигурност, а над 400 души бяха арестувани, преди насилието да утихне. През 2023 г. доверието в политическите партии спадна на 33 процента от 50 на сто година по-рано според проучване на Мароканския институт за политически анализи.