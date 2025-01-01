Пожар в жилищна сграда в Южен Китай уби 12 души, съобщиха държавните медии.

Пламъците в 4-етажната сграда в Шънджоу, провинция Гуандун, избухнали около 21:20 ч. на 9 декември и били потушени около 22:00 ч. (местно врме), според информация на агенция Синхуа.

Инцидентът идва след голям пожар миналия месец, който обхвана няколко високи жилищни сгради в Хонконг, съседна провинция на Гуандун, при който загинаха 160 души.

„Сградата, в която е възникнал пожарът, е била самостоятелно изградена четириетажна стоманобетонна конструкция“, заявиха от противопожарно-спасителния екип на район Чаонан, като добавиха, че огънят е засегнал площ от около 150 квадратни метра.

„Разследването на причините за пожара и действията по овладяване на последиците се извършват по установения ред“, се казва още в съобщението.

Първоначалните информации сочеха, че загиналите са осем души, а четирима ранени са били откарани в болница.

По-късно държавната агенция Синхуа съобщи, че общият брой на жертвите е достигнал 12.

Трагедията се случва на фона на национална кампания срещу рисковете от пожари във високи жилищни сгради, започната в Китай след смъртоносния пожар в Хонконг миналия месец.