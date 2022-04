От началото на руското нахлуване в Киевска област в Украйна са открити телата на 1150 цивилни граждани, като 50-70% от тях са с огнестрелни рани от стрелково оръжие, съобщиха от киевската полиция.



Началникът на киевската областна полиция Андрий Небитов заяви във видеоклип, публикуван в Twitter, че повечето от телата са били в град Буча, където са открити стотици трупове, откакто руските сили се изтеглиха.



