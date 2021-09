Introducing the 2021 #TIME100 featuring the 100 most influential people of the year https://t.co/NEApPrOrN0 — TIME (@TIME) September 15, 2021

публикува своя ежегоден списък на, предаде Ройтерс.са на корицата на броя и фигурират в списъка. Списъкът не е класация. В него има 54 жени. Сред хората в листата има политици, представители на шоубизнеса, на бизнеса, на финансови институции, знатни персони, юристи, дори талибански лидер. Личностите в списъка са подредени в няколко категории - пионери, титани, кумири, новатори, лидери и творци, посочва "Тайм".В категорията "пионери" са певицатаколежката й, а също и, адвокатът на семейството на, афроамериканеца, който миналата година бе убит от бял полицай при опит за арест в Минеаполис.В категорията "титани" начело е американската състезателка по спортна гимнастикакоято е 19-кратна световна шампионка и четирикратна олимпийска шапионка. В тази категория са и Тим Кук, шефът на Епъл, и южнокорейската актриса Юн Ю-джун, известна с филма "Минари".В категорията "кумири" попадат именно Хари и Меган заради благотворителната им дейност. Тук са и японската тенисистка, руският опозиционерамериканската певицаи кънтри иконата Доли Партън.

Gulliver/Getty Images

Honored and privileged to be on the cover of Time Magazine and to be recognized as one of the Worlds most influential leaders! Profound thanks to the Duke and Duchess of Sussex for their kind words. All Glory to God! @WTO @TIME https://t.co/Th8Ql6M4UX pic.twitter.com/D62ogSD9Jj — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) September 15, 2021

.@BernieSanders: "@JoeBiden and I have strong disagreements, but it must be acknowledged that he is the first President in a very long time who is attempting to address the fundamental crises facing our nation" #TIME100 https://t.co/iEtjdrOx8l — TIME (@TIME) September 15, 2021

"Hers is the art that entirely hides the artist. Kate Winslet disappears ... without vanity or artifice. It’s magnificent to watch," writes Kenneth Branagh #TIME100 https://t.co/SPTfWj4p1O pic.twitter.com/QGZ0w0Zezx — TIME (@TIME) September 15, 2021

В категорията "новатори" са, директорът на африканските Центрове за контрол и превенция на заболяванията Джон Нкенгасонг, създателят на криптовалутата етерум Виталик Бутерин и шефът на компаниятаВ категорията на "лидерите" са шефката на Световната търговска организацияпрезидентът на САЩвицепрезидентката му Камала Харис, китайският лидер Си Цзинпин, шефът на политическото крило на талибаните Абдул Гани Барадар и др.В категорията на "творците" са актрисатарежисьорката, получила оскар за "Земя на номади", рапърът Лил Нас Екс и др.В списъка са както хора, които са направили нещо за едно по-добро бъдеще за човечеството, така и хора, отличили се с действията си през годината, които де факто са оказали влияние по един или друг начин върху света.