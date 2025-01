В хотел в популярен турски ски курорт в централната анадолска провинция Болу избухна пожар, при който загинаха 10 души, а 32 бяха ранени, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция.

Пожарът в хотела в ски курорта Карталкая е избухнал в 3:27 ч., съобщи Али Ерликая в X.

A fire at a ski resort hotel in Bolu, Turkiye.



At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkiye where the fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured.