Националният флаг беше издигнат пред сградата на президентската институция по случай Деня на народните будители. Президентът Румен Радев прие строя на Националната гвардейска част.

Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред присъстващите на церемонията пред президентството бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, патриарх Даниил, народни представители, съдии от Конституционния съд, военни, граждани и др.

„Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация“, заяви президентът по-късно на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2.

Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език, каза държавният глава.

Да черпим от миналото не е самоцел, защото, стъпили на традициите и на родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето. Подобно на нашите възрожденци - да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Този празник не е запазена територия на великите сенки от миналото, защото голямата кауза, призванието на будителството - тази изцяло българска духовна категория остава неизменна. Това са именно младите, следващото поколение, коментира Румен Радев.

По думите му днес животът лети с шеметна скорост и често се налага да се догонват именно младите. Да се учим от тях, защото те преди нас са разпознали новите идеи, открили са ключа към бъдещето и вече бързат, летят напред, каза още президентът.

Румен Радев отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел.

За мен е истинска привилегия в този съкровен за всеки българин празник да отлича наши млади таланти, които с дух, воля и непреклонност вече променят нашето общество, нареждат ни сред най-добрите в света и ни дават непрекъснато поводи за гордост. Днешната церемония е израз на нашата признателност за целеустремеността и отдадеността, с която вие постигате вашите мечти и високите цели, които сами сте си поставили, каза Радев.

Позволете ми да изразя дълбока признателност за устрема, с който превземате световните върхове и градите една нова България, в която успяваш не с измама, не с лакти и послушание, а с воля, труд, дисциплина и отговорност, с талант, интелект и дух, вложени в общото дело, каза още Румен Радев на младите.

Светът е отворил широко врати за вашия талант, но аз вярвам, че редом със знанията и успехите във вашата област вие сте усвоили и най-важния урок в живота - този за родолюбието и достойнството, без които цялото знание на света губи смисъл. Вярвам, че във вас ще продължава да гори неугасващата искра на нашите възрожденци, че ще продължавате да влагате воля и усилие за напредъка на родината, посочи президентът.

Държавният глава поздрави и родителите за това, че в трудни времена са възпитали достойни синове и дъщери.

Пожелавам ви светлината на будителството да ви води към нови успехи за прослава на България, заяви още президентът Радев.

Посланията в Деня на народните будители

"Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката", написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители. Това е ден, който ни напомня колко силна е светлината на знанието и колко важно е да я пазим и предаваме нататък, допълват от политическата формация и честитят на българските граждани празника.

„Будителството не е минало, а битка днес. Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме, посочват от формацията. Защото днес словото е под натиск, мисълта е под контрол, а свободата е под заплаха“, заявиха от „Величие“ в публикация във Фейсбук.

"Нашите будители се изправяха срещу чужда власт. Ние се изправяме срещу предателството на собствените ни „величия“. Същите, които вместо да защитават народа, го продават", посочват още от политическата формация.

„Величие“ няма да се огъне, няма да приеме шантаж и няма да продаде вярата си. Днес будителството е куражът да кажеш „не“ на страха, посочват още от партията.

"Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро", написа кметът на София Васил Терзиев. "Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата", посочи Терзиев.

По негови думи всеки е модерен будител. "Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи", добави кметът.

"Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител", заяви във видео обръщение във Фейсбук лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Будителството е присъщо на всеки един човек, стига да пожелае, стига да иска. Всеки един от нас може да бъде народен будител, защото за добро или за лошо нашият народ продължава да има нужда от постоянно будене, от постоянно водене, от постоянно даване на добър пример. В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха и не забравяйте, че това, което всеки един от нас прави, е за нашите деца и да бъдещето на България, заявява още Костадин Костадинов.