Книгата е физическо изражение на паметта и смисъла – носител, на който човешкият опит се съхранява, преосмисля и предава нататък. В нейната тишина отекват гласове от различни епохи, а в редовете ѝ се срещат култури, идеи и съдби. Чрез книгите човечеството води своя непрекъснат разговор със самото себе си, се казва в публикация на Министерството на културата във „Фейсбук“, по повод честването на Световния ден на книгата и авторското право.

Всяка година на 23 април, заедно с ЮНЕСКО, отбелязваме Световния ден на книгата и авторското право – ден, който отдава признание на книгите като жива връзка между поколенията и като носител на културна приемственост, казват още от МК.

Те припомнят, че създаден през 1995 г., днешният ден подчертава значението на книгите като средство за образование, култура и устойчив мир и се отбелязва в над 100 държави по света. Датата 23 април е символична, тъй като съвпада с рождението или кончината на редица изтъкнати автори. Но преди всичко тя ни напомня, че творците не принадлежат единствено на своето време – те продължават да съществуват в архитектурата на словото, което са създали, в мислите, които са оставили да живеят отвъд тях.

През 2025 г. България затвърди своето международно присъствие в областта на книгоиздаването, като взе участие в четири от най-престижните световни книжни изложения – в Лондон, Лайпциг, Солун и Болоня. Особено признание за страната ни бе участието ѝ като почетен гост на Панаира на книгата в Подгорица, Черна гора, припомнят от МК и допълват, че през настоящата 2026 г. България отново се представи успешно на международните панаири в Лондон, Лайпциг и Болоня, продължавайки устойчивото развитие на своето културно присъствие.

Воден от убеждението, че постигнатите резултати следва да бъдат надграждани и утвърждавани, екипът на Министерството на културата прие оказаната чест страната ни да бъде почетен гост през 2026 г. на още два утвърдени международни форума – Международния панаир на книгата в Солун (6–10 май 2026 г.) и Международния панаир на книгата в Букурещ – BookFest 2026 (3–7 юни 2026 г.). Очаквайте скоро по-подробна информация за участието на България.

Междувременно, във връзка с отбелязването на Международния ден на книгата и предстоящия Световен ден на интелектуалната собственост, днес в зала „Тържествена“ на УниБИТ зам.-министърът на културата Виктор Стоянов приветства научния семинар на тема: „Интелектуална собственост: екосистема на знанието, иновациите и идентичността“, отбелязват от екипа на МК.

По-късно днес Асоциация „Българска книга“ ще връчи и отличията „Рицар на книгата“ – инициатива, която утвърждава значението на книгата като духовна ценност и насърчава любовта към четенето. Желаем успех на всички номинирани.