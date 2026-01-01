Социалният живот в по-късните години от живота на човека се оформя повече от житейския опит, отколкото от гените, и поддържането на връзка с приятели, съседи и други членове на общността може да помогне за предпазване на възрастните хора от депресия. Това показват резултатите от ново проучване, проведено на база изследвания на двойки близнаци в Австралия, пише Синхуа.

В проучването на екип от Центъра за здравословно стареене на мозъка (CHeBA) към Австралийския университет на Нов Южен Уелс, са анализирани над 560 близнаци на възраст 65 и повече години. Изследването е продължило шест години, за да даде да се разбере как социалните връзки биват повлияни от психичното и когнитивното здраве, се казва в изявление на CHeBA.

Изследователите установиха, че социалните контакти, включително приятелствата, семейните взаимоотношения и участието в живота на различни общности, не се влияят особено от генетиката. Това означава, че те се оформят най-вече от индивидуалния опит и средата на всеки човек. „Тъй като социалните връзки не са силно определени от гените, те могат лесно да се променят“, каза експертът по социално здраве Сурадж Самтани от CHeBA, научен ръководител на изследването, публикувано в British Journal of Psychiatry.

Изводите на учените са, че възрастните хора, които общуват по-често с приятели, съседи и други хора от тяхната общност, имат по-малко симптоми на депресия, както в началото на проучването, така и в края му - шест години по-късно.

Проучването на CHeBA е един от най-обширните изследователски проекти в Австралия, посветени на стареенето. Сред направените от учените изводи е и този, че близнаците, тъй като споделят част от генетичните си данни и в същото време имат обща среда в ранния етап на живота си, изследването им може да покаже какво точно прави индивидите уникални, допълва още Синхуа.