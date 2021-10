След пет етапа на селекция бяха избрани петимата финалисти в осмото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България.



Финалистите бяха избрани сред 111 проекта от цялата страна, след оценка от служители на Reach for Change, Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. За да развият каузите си, и петимата ще получат място в Акселератора на ПРОМЯНАТА, финансиране, индивидуални професионални обучения, менторска и медийна подкрепа, както и достъп до международната мрежа на фондация Reach for Change.



Петте организации, които работят за подобряване на живота на децата и младежите в България, са:



Фондация “Активна историческа карта” създава цифрови карти, достъпни онлайн, които осъвременяват обучението на българските деца и младежи, развиват тяхното любопитство и им помагат да учат с интерес и лекота както география, така и история.



Фондация „Монети Академия“ разработва и поддържа онлайн платформа, обучаваща деца и младежи на ключови финансови умения. Платформата осигурява образователно съдържание, предназначено за учене чрез симулация на реални ситуации, което подкрепя българските родители в отглеждането на финансово отговорни и грамотни деца.



Фондация “Прознание” създава и осъществява “Тийноватор” – програма, която свързва ученици от българските училища с ментори-предприемачи под формата на стартъп клубове. Програмата дава възможност младежите да изучават през практиката успешни бизнес модели и да представят стартъп идеята си пред жури от инвеститори.



“София избира децата” разработва модел за осъвременяване на пространството и физическата среда в общинските училища с фокус върху училищните тоалетни. Инициативата възпитава както правилни хигиенни навици, така и положително отношение към заобикалящата среда.

Спортен клуб “Захариев Файт Тийм” адаптира фитнес уреди и приспособления за деца с увреждания и специални нужди. Организацията провежда фитнес занимания в специално оборудвана зала с цел рехабилитация и социализация.



Петте организации продължават към следващия етап на конкурса – онлайн гласуване, стартиращо през ноември 2021 г. То ще определи тримата социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а останалите четирима финалисти – по 10 000 лв. Те ще могат да използват средствата за заздравяване на своите организации, както и за популяризиране на дейностите си. Всички финалисти ще получат и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за осма поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна. За приноса си в развитието на благотворителността и иновативния си подход, кампанията е отличена с 16 престижни награди.