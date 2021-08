111 са кандидатите с идеи за позитивна промяна в живота на децата и младежите в България в осмото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Инициативата подкрепя социални предприемачи, намерили решение на важен социален проблем на децата и младежите (0-24 г.) в страната, и им помага да реализират по устойчив начин идеите си.



Петима социални предприемачи ще достигнат до финала на конкурса и ще получат финансиране, професионални обучения, менторска и медийна подкрепа, както и достъп до международната мрежа на фондация Reach for Change, за да развият решенията си и да подобрят трайно живота на децата и младежите в България.



Социални предприемачи от 30 населени места кандидатстваха в тазгодишното издание на ПРОМЯНАТА, сред които големи градове като София, Плодив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Разград и Враца, както и по-малки като Дупница, Берковица, Лом, Троян, Сандански, Нови Искър, Мездра, Чирпан, Мадан и др.



“За поредна година конкурсът ПРОМЯНАТА показва, че в България съществува истински активна общност, която се бори с проблемите на децата и младежите. В контекста на продължаващата криза, породена от COVID-19, впечатление правят проектите, които все повече се фокусират върху психичното здраве на децата, както и тези, които се стремят да подобрят живота им чрез методите на неформалното образование“, споделя Димитър Димитров, изпълнителен директор на фондация Reach for Change България.



Тази година кандидатите в ПРОМЯНАТА ще преминат през няколко етапа на селекция, сред които оценка от служители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. Онлайн гласуване през ноември 2021 г. ще определи тримата социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното Жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи финансиране в размер на 30 000 лв., а още четирима финалисти – по 10 000 лв. И петимата ще спечелят място в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да подобрят живота на децата и младежите в България. Те ще получат и медийна подкрепа и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за осма поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.