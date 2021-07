Стартира осмото издание на- най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Досега ПРОМЯНАТА помогна на, а всяка година компанията инвестира над 190 000 лв., за да може положителната промяна за децата на България да стане реалност.„Представете си, че зад всяка цифра има едно име, една съдба. Затова сме нетърпеливи да продължим да работим и тази година да намерим новите социални предприемачи, които да станат част от ПРОМЯНАТА“, коментира Ани Салич – водещ на Новините на NOVA и посланик на инициативата.Социални предприемачи, намерили решение на важен проблем на децата и младежите (0-24 г.) в България, могат да кандидатстват като попълнят онлайн формуляр от днес до 16 август на: www.nova.bg/promyanata Големият победител ще получи безвъзмездно, а тази година още четирима финалисти – по 10 000 лв. И петимата ще спечелят място в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата. Те ще получат и допълнителна медийна подкрепа и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.“ПРОМЯНАТА е подходяща за всеки, който има решение на проблем на децата и младежите, което е тествал и знае, че работи – но има нужда от подкрепа, за да го разрасне и да го направи устойчиво. Тази година увеличихме наградния фонд и планираме по-интензивна и индивидуална консултантска подкрепа, базирана на нуждите на социалните предприемачи-финалисти” – сподели директорът на Reach for Change България Димитър Димитров към бъдещите кандидати в конкурса.ще преминат през седем етапа на селекция, сред които оценка от служители на Reach for Change, и Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. Чрез онлайн гласуване през ноември 2021 г. публиката ще определи със своя глас кои ще са тримата социални предприемачи, които ще се явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА.Кандидатстването в ПРОМЯНАТА става лесно чрез онлайн формуляр. Конкурсът е отворен както за юридически лица с нестопанска цел, така и за физически лица. Не се изискват допълнителни документи. Повече за критериите на конкурса, етапите на селекция и формуляра за кандидатстване вижте на www.nova.bg/promyanata