Остров, чиито ледове пазят несметни богатства. Пустош, превърнала се в център на световното внимание. Какви тайни крие Гренландия и чия е всъщност автономната територия? Журналистът и водещ Николай Василковски търси отговорите тази събота в „Темата на NOVA”.

Оказва се, че ледената земя е много по-различна от всичко, което познаваме. Островът е голям колкото половин Европа, но с население от едва 56 хиляди души. Фиордите и планините му са покрити с лед, дебел в някои места над 3 километра. Климатичните промени в Гренландия обаче се усещат все по-осезаемо. Със затоплянето и разтопяването на ледената покривка се очаква да се отворят стратегически морски пътища, а подземните богатства да стават по-достъпни.

Вероятно затова най-големият остров на планетата се превръща във все по-апетитен за големите световни сили. Николай Василковски ще заведе зрителите до едни от най-атрактивните места в Гренландия и ще разкаже вълнуващи истории, в които се преплитат история и митология, а дипломацията и съпротивата вече са въпрос на сложен баланс.

Очаквайте „Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA“ на 14 февруари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 ч.