За поредна година в Павел отбелязаха Сирни Заговезни, а кукерските и маскарадни състави събраха малки и големи в центъра на курортния град. Това съобщиха от местната администрация. Местните кукерски групи, които от два дни обикалят домовете на павелбанци, днес пристигнаха в центъра на града, а акценти бяха "акостирането" на кораба "Радецки" с четници на борда и "приземяването" на изтребител с името "R. Radev".

Съставите бяха посрещнати от кмета на общината Иса Бесоолу, а в продължение на часове площадът в Павел баня беше огласян от звън на кукерски хлопки и от музиката на оркестър "Калофер".

От администрацията напомнят, че кукерските игри в павелбанско продължават, като на 21 март Общината и Кметството в село Турия са домакини на Националния фестивал на маскарадните игри „Старци в Турия”. Той е и част от културния календар на Община Павел баня за провеждане на фестивалните дни “Светът на Чудомир”, които започват на 25 март с откриване на Националния театрален фестивал за българска комедия “Чудото”.

Ежегодно на Сирни заговезни кукерите, наричани още “старци”, облечени в традиционните за региона маски и костюми, тръгват още от сутринта и обикалят всички къщи в община Павел баня. Те са дългоочаквани гости, защото се вярва, че техните танци носят здраве, плодородие и сполука. В българския празничен календар зимните и предпролетни традиции са символично свързани с отминаването на старата и настъпването на новата година и в този период традиционно се изпълняват ритуали за здраве и плодородие, танци и игри с маски около огньове за прогонване на злите духове. В тези обичаи са включени както християнски, така и езически елементи, а Сирни заговезни е последният празник от зимния празничен цикъл.