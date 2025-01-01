Съд в Турция постанови блокирането на достъпа до Ютюб канала на известния турски журналист Фатих Алтайлъ, който бе задържан на 21 юни заради изказвания по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

След задържането на Алтайлъ Истанбулската главна прокуратура започна разследване, свързано със следното негово изказване, направено в ефир: "В миналото тази нация е отстранявала султани, които вече не е харесвала. В историята на Османската империя има многобройни примери за свалени или отстранени владетели". Според обвинителния акт заради изказването си Алтайлъ е обвинен в „отправяне на заплаха срещу президента“, заради което прокуратурата е поискала минимум пет години затвор.

Наред с решението за блокирането на достъпа до канала на Алтайлъ в Ютюб днес съдът насрочи заседание по делото за 3 октомври, като дотогава турският журналист ще остане в ареста.