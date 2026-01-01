/ iStock/Getty Images

Плодовете са естествен източник на витамини, минерали и антиоксиданти. Световната здравна организация препоръчва поне 400 грама плодове и зеленчуци дневно, тъй като редовната им консумация намалява риска от сърдечни заболявания и някои видове рак. Най-добре е да се приемат пресни, но замразени, сушени или под формата на сок също са полезни. Важни са умереността и разнообразието, за да се избегнат храносмилателни проблеми.

Банани - богати на калий, магнезий, фибри и витамин B6. Подпомагат сърцето, мускулите и нервната система, а високото съдържание на калий се свързва и с по-бавна прогресия на бъбречни заболявания.

Ябълки и круши - съдържат фибри и антиоксиданти, особено в кората. Подпомагат храносмилането, контрола на холестерола и намаляват риска от хронични заболявания.

Горски плодове - сред най-богатите на антиоксиданти. Боровинки, къпини и малини са с особено високи стойности и защитават клетките от увреждане.

Киви - подпомага редовната чревна функция благодарение на високото съдържание на разтворими и неразтворими фибри.

Цитруси - отличен източник на витамин C и флавоноиди, които защитават клетките и имат противовъзпалителен ефект.

Авокадо - богато на полезни мазнини и калий, подкрепя сърдечното здраве, мозъчната функция и чревната флора. Препоръчва се умерена консумация заради високото съдържание на мазнини.

Череши и нар - силни антиоксидантни свойства. Нарът е особено богат на полифеноли, а черешите могат да подпомогнат възстановяването след физическо натоварване.

Редовната консумация на разнообразни плодове носи значителни ползи за здравето, стига да бъде част от балансиран режим. 

По темата

БГНЕС
Последвайте ни

Любопитно