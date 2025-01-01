Повечето от нас знаят, че замърсяването на въздуха е вредно за здравето, особено за белите дробове.

Но нови изследвания показват, че консумацията на големи количества плодове може да помогне за смекчаване на някои от тези вредни ефекти – поне при жените.

Резултатите бяха представени на конгреса на Европейското респираторно дружество в Амстердам от Пимпика Кеусри, докторант в Центъра за здраве и устойчивост на околната среда към Университета в Лестър, Великобритания.

Кеусри обясни, че над 90% от хората по света дишат въздух, който надвишава безопасните нива на замърсяване, определени от Световната здравна организация.

Излагането на замърсен въздух е силно свързано с намалена белодробна функция, докато хранителен режим, богат на плодове и зеленчуци, се свързва с по-добро белодробно здраве.

Нейният екип искал да разбере дали диетата може да играе роля в защитата на хората от вредните ефекти на замърсения въздух.

За да проучат това, изследователите използвали данни от UK Biobank, която съдържа здравна информация за около половин милион души.

Те са се фокусирали върху 200 000 участници, като са проучили диетата им, по-специално консумацията на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, заедно с измервания на белодробната функция и излагането им на фини прахови частици, известни като PM2.5.

Тези миниатюрни частици, често изпускани от автомобилни ауспуси и промишлена дейност, са достатъчно малки, за да бъдат вдишани дълбоко в белите дробове, където могат да причинят трайни увреждания.

Екипът установил, че по-високите нива на PM2.5 са свързани с намалена белодробна функция при всички участници, но ефектът е по-слабо изразен при жените, които консумират поне 4 порции плодове на ден. При жените, които ядат по-малко, спадът в капацитета на белите дробове е по-осезаем.

Кеусри счита, че антиоксидантите и противовъзпалителните съединения в плодовете могат да помогнат за противодействие на оксидативния стрес и възпалението, предизвикани от замърсяването на въздуха. Интересно е, че защитният ефект се наблюдава само при жените – вероятно защото те като цяло ядат повече плодове от мъжете.

Изследването потвърди и по-широко заключение: здравословното хранене е свързано с по-добра белодробна функция както при мъжете, така и при жените, независимо от нивото на излагане на замърсяване.

Проф. Сара Де Матейс от Университета в Торино отбеляза, че резултатите допълват нарастващите доказателства за ползите от храненето, богато на растителни продукти.

Тя обаче подчерта, че подобряването на диетата не трябва да замества решителните действия на правителството за намаляване на замърсяването на въздуха, тъй като няма безопасни нива на излагане.

Това изследване подсказва, че макар да не можем да избегнем от замърсения въздух сами, включването на повече пресни плодове в ежедневната ни диета може да бъде един малък, но значим начин да защитим белите си дробове.