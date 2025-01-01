Американската актриса Дженифър Анистън разкри неочаквана причина да избягва годишната Met Gala. Съответното интервю е публикувано от списание Glamour.

56-годишната звезда от сериалите „Приятели“ и „Утринното шоу“ сподели, че е била канена на събитието много пъти, но винаги е отказвала. Знаменитостта обясни, че подготовката за бала я депресира.

„Аз съм от типа жени, които предпочитат дънки, джапанки и тениска. Обичам да се обличам официално, но за мен това е умствена игра“, оплака се Анистън.

Освен това, артистката призна, че се изнервя малко преди публични изяви, тъй като през цялата си кариера се е сблъсквала с безскрупулни журналисти. „Ето защо се улавям, че следя за себе си като за аудитория, по странен начин“, обясни събеседничката на изданието.