След летните месеци, изпълнени с почивка, свобода и слънце, реалността на есента може да ни удари като студен душ. Връщането към работа, училище и рутината често носи усещане за напрежение, тревожност и психическа умора – състояние, познато като есенен бърнаут.

Макар терминът да не е официално медицинско понятие, симптомите са реални и често срещани. Ето как да ги разпознаем – и как да се справим.

Какво представлява есенният бърнаут?

Бърнаутът (или синдромът на професионалното прегаряне) е хроничен стрес, който не е бил овладян ефективно. През есента той често се проявява, защото: рязко сменяме режима си след ваканциите; очакванията към нас се повишават – нови проекти, задачи, учебни цели; времето захладнява и слънцето намалява – това влияе на серотонина и настроението.

Основни симптоми

► Постоянна умора, дори след сън

► Липса на мотивация и затруднена концентрация

► Повишена раздразнителност или тревожност

► Чувство за безсмисленост, апатия

► Намалена продуктивност и желание за изолация

Всички тези симптоми могат да варират по сила и продължителност. Ако усещането за безсилие се задържа дълго, е добре да се потърси помощ от специалист. Как, обаче, можем да се справим сами и да облекчим всичко това.

Плавен преход вместо рязко потапяне

След лятото си дайте поне седмица адаптационен период – без натоварване с големи задачи. Започни с по-леки проекти и малки победи. Изградете реалистичен дневен график, който включва: време за движение (дори 20 минути дневно помагат), кратки почивки на всеки 60–90 минути, вечерен ритуал за разтоварване (например книга или медитация).

Хранете се с внимание

Повече сезонни плодове и зеленчуци (тиква, ябълки, зеле, грозде) са за препоръчване. Намалете кофеина и захарта – водят до бърз срив в енергията. Пийте достатъчно вода – дехидратацията в студеното време е по-честа, отколкото си мислим.

Светлина и разходки

Излизайте често на дневна светлина – особено сутрин. Разходките в парка или гората през есента носят мощен антистрес ефект.

Грижете се за ума си

Водете си дневник на мислите. Практикувайте mindfulness или дихателни упражнения. Ако усещате нужда – не се колебайте да говорите с терапевт, ако всичко това не помага.

Има и някои мини ежедневни ритуали, които също помагат. Например топъл чай с подправки (джинджифил, канела, куркума), свещи с есенен аромат – уют и спокойствие. Не забравяйте и „дни без социални мрежи“ – дигитален детокс веднъж седмично.

С правилен подход и малко повече старание, този сезон може да се превърне в спокойно презареждане, а не в бърнаут.