Петнадесет нови съквартиранти прекрачиха прага на Къщата на Big Brother в премиерния епизод на социалния експеримент по NOVA. Сред тях има тираджия популярен в TikTok, химичка с множество пластични корекции, ловец на духове, бивш войник, млад хлебар и домакин в затвор. Ярките образи веднага бяха подложени на тест от Big Brother - специална мисия, в която те трябваше да се разделят на два отбора.

Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа, а щом отвориха вратата на най-обсъжданата къща у нас, съквартирантите трябваше да изберат към кой от тях ще се присъединят. Само четирима души се включиха в отбора на Цветан. Обратът обаче шокира всички, след като екипът на Мина ще трябва да прекара цяла седмица на двора без багажа си, разчитайки на милостта на пълноправните съквартиранти.

По време на епизода зрителите гласуваха в NOVA PLAY за своя любим участник. Вотът спечели тиранджията от Видин Калин Борисов. Big Brother обаче поднесе поредния обрат за новите обитатели на Къщата - Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата.

Първият епизод на официалния подкаст на Big Brother “Голямата сестра” ще бъде излъчен в понеделник в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова ще посрещне Кристина Патрашкова и Йордан Петков, които ще споделят искреното си мнение за обратите в къщата.

Eто кои са участниците:

Мина Стоянова

Мина е на 21-години, студентка по фармация, от Пазарджик. Има множество корекции и това, което я отличава от повечето силиконови блондинки е умът. Обича химията и може да изрецитира химичните елементи на Менделеевата таблица. За нея красотата е илюзия, а истината се крие в характера.

Цветан Георгиев

Цецо е на 30 годиниq от София и работи като барист. Обожава старовремски оръжия, а най-любимото му е боздугана. В свободното си време се занимава с изкуство. Обича да провокира, но опаковката според него няма значение. Сигурен е, че ще спечели Big Brother, защото ще покаже истинската си същност.

Калин Борисов

Калин „Орела“, както сам се определя, е на 50 години и от 15 години е повелителят на тировете. Роден е във Видин, но живее в с. Козарско, Пазарджик. Вярващ, православен християнин и с консервативни разбирания. Женен с две деца и семейството е всичко за него. Слуша сръбска музика и е известен в ТикТок. В къщата на Big Brother иска да се забавлява и да внася спокойствие.

Михаела Василева

Михаела е на 35 години и е родена в Габрово, но е израснала във Варна. Въпреки, че изглежда като кифла, тя може да смени гума или да цепи дърва на село. Работила е много професии и всичко в живота си е постигнала сама. Обожава мъжете, но личният й живот е катастрофа. Много е импулсивна, говори каквото мисли и прави каквото си поиска.

Иван Абаджиев

Иван е на 36 години и работи като DJ VKO. Двете важни неща в живота му са музиката и спорта. От около 16 годишна възраст се оправя изцяло сам в живота си и е израснал е без контрол. Детството му е бил период на оцеляване. Определя се като добър, емоционален човек. Мечтае за деца, на които да осигури достойно бъдеще. Иска да вземе всичко от Къщата на Big Brother.

Силвия /Сияна/ Славова

Сияна е на 21 години от Пловдив и е работила като хостеса Тя вярва в приказката за трансформацията на грозното патенце, което се превръща в красив лебед. Има различни естетични корекции, но се стреми да е в рамките на естественото. Независима е и все още е необвързана. Вярва в Бог, психологията и женската сила. Мечтае за собствено заведение. Грижи се за 4 кучета. Цветелина Владиславова Цветелина е на 52 години от София и е работила в сферата на счетоводство и застраховане. Била е омъжена два пъти, но съпрузите й са починали. В момента е раздвоена между две връзки- 70-годишен богат приятел, с когото пътува и 60-годишен страстен любовник. Мечтае за спортна кола, яхта и да посети САЩ. В Къщата на Big Brother очаква емоции, драми и любов. Стефан Стоянов Стефан е на 22 години от гр. Пловдив и е военнослужещ. Напуска работа, за да влезе в Big Brother. Обича да е пред камера и да създава съдържание. Определя се като младо, дисциплинирано и целеустремено момче, за което влизането му в Big Brother е ново начало. Иска да бъде вдъхновение и няма да се спре пред нищо, за да спечели! Стефани Йорданова Стефани е на 21 години, работи като татуист и има собствено тату студио в с. Малорад, близо до Враца. Не се примирява със скучния живот на село, където е атракция и иска да превземе града, където да отвори собствено студио. Трудно си намира среда и приятели, и е преминала през няколко токсични връзки. Чувствителна е иска да стане известна, за да могат хората да знаят при кого да отидат за татуировки. Давид Бет Давид е на 20 години и е роден в Триер, Германия. В момента живее с баба си в София и мечтае да отвори пекарна. Обича да меси хляб и прави своя закваска. Майка му е българка, а баща му е немец. Завършил е бизнес училище в Германия, но предпочита да живее в България. Идва в страната ни заради момиче. Приоритети са му мускулите и многото пари. Иска да му е забавно в Къщата на Big Brother. Евру Мустафа Евру е на 26 години от Несебър. Завършва Висшето образование със специалност „Педагогика“ и някой ден ще работи като учител. Печели конкурс за красота „Лице на Бургас“ 2025 година. Евру е мюсюлманка, но не е строго религиозна. Работила е в казина и е добър психолог. Романтична натура е и мечтае за семейство и деца. Има любопитни вкусове и чувство за естествен чар. Мути Мутиев Мути е на 31 години от Плевен и е живял дълги години в Германия. От смесен брак е – майка православна християнка и баща турчин – мюсюлманин. Завършил е Професионалната гимназия по изкуства в Плевен и се занимава с музика, но от къщи. Живее в Германия и работи като домакин в затвор с престъпници с ментални проблеми. Мюсюлманин е и се стреми да живее по законите на религията си. Не му е приятно да го докосва жена. Елена Георгиева Елена е на 33 години от София. Студентка е със специалост финанси и менажира собствен бизнес с дрехи. Признава, че в нея се бият люлинския гамен и възпитаната жена. Работила е дълги години като управител на 5-звезден ресторант. Щастливо обвързана е. Влиза в Big Brother, за да изпита емоционалната си интелигентност и да се зареди с емоции и положителна енергия. Лена Кавасиан

Лена е на 30 години, арменка, която е родена в Сирия. Живее със семейството си в България и има две деца. Луда е по ретро автомобилите. Това е семейно хоби, започнало от дядо й, продължено от баща й и сега всяко старо купе е обект на любовна химия. В автосервиза на баща й реставрират ретро автомобили. Не се приема като типичната арменска домакиня в кухнята. Чувства се като богиня и не обича да бъде прекъсвана когато говори. Стефан Николов Стефан е на 31 години от Пловдив и работи като програмист. В свободното си време е ловец на духове. Гони признаци, демони и таласъми. Създател е на първия канал в България за паранормалното и има създадени на 600 епизода от различни локации. Притежава специализирана техника и е разпознаваем и извън страната. Щастливо обвързан е и обещава един паранормален сезон в Къщата на Big Brother

